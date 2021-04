Cartaz do single da Anitta 'Girl From Rio' viraliza e ganha versões de famosos

Clipe da música Girl From Rio será lançada na sexta, às 10h30 Foto: Reprodução/Instagram @anitta

A estratégia de divulgação de Anitta para seu novo single Girl From Rio, com lançamento marcado para quinta-feira, 29, às 19h, nevega na web de vento em popa, como um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. No dia 23, ela divulgou a capa da canção, feita em novembro na gravação do videoclipe, no Piscinão de Ramos, área de lazer no subúrbio do Rio de Janeiro.

A imagem, que destaca a origem da artista, viralizou nas redes sociais com montagens de todo tipo. No Instagram, até a publicação desta nota, a hashtag Girl From Rio já tinha mais de 21 milhões de publicações. Os famosos também entraram na brincadeira: Gretchen, Elba Ramalho, Teresa Cristina, Leandra Leal, Tico Santa Cruz, entre outros famosos, fizeram suas versões do cartaz.

Todo mundo tem uma montagem com a foto da @Anitta, fiquei com inveja e decidi inovar. Soou cool pra vocês esse Dan From Rio? #GirlFromRio pic.twitter.com/pyoqrd098N — Dan Stulbach (@danstulbach) April 26, 2021

Anitta está em busca do mercado internacional e quer mostrar o Rio onde cresceu, bem diferente da turística Cidade Maravilhosa. A música, com elementos de pop e trap, embute sample do samba Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1962), uma das melodias brasileiras mais famosas mundialmente.

A carioca, que acaba de vencer o prêmio de "Melhor artista Feminina" no Latin American Music Awards 2021, disse em entrevista à Billboard no tapete vermelho do evento: “Será um trap, mas teremos um sample de uma música brasileira que é muito único. Eu acho que as pessoas vão amar”.

O single tem produção musical assinada pela dupla Stargarte, que também leva o crédito pela autoria da composição, em parceria com a própria Anitta e as compositoras Gale e Raye. Girl from Rio dá nome ao ainda inédito quinto álbum da cantora.

A hashtag Girl From Rio está sendo tão usada que ganhou um emoji nas redes sociais. Os fãs comemoram o sucesso de Anitta e aguardam ansiosos o lançamento do single, que vem acompanhado de um videoclipe, a produção mais cara da cantora até hoje, que lança na sexta-feira, 30, às 10h30.

É A MAIOR! A tag #GirlFromRio pegou #1 nos Trending Topics do Brasil com um total de 0 mutirões. pic.twitter.com/syqregLO8S — anitta miami from rio (@AnittaMiami) April 29, 2021