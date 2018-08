Cartas revelam frustração de Alan Rickman com o papel de Snape em 'Harry Potter'

Em cartas, o ator Alan Rickman revelou frustrações ao interpretar o personagem Snape na saga 'Harry Potter' Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Cartas escritas pelo ator Alan Rickman - o professor Severo Snape na saga Harry Potter - que foram leiloadas durante uma feira de livros em Londres no sábado, 26, revelaram que certas vezes ele ficou frustrado com a pouca importância que os diretores dos filmes davam ao seu papel.

Rickman, que morreu aos 69 anos em 2016 por conta de um câncer no pâncreas, escreveu uma carta em que critica as decisões de David Yates durante a produção de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, lançado em 2009. “É como se David Yates tivesse decidido que o papel não é importante para o cenário geral das coisas, ou seja, não tenho apelo para o público adolescente”, desabafou o ator.

Em outra carta, o produtor David Heyman agradeceu Rickman pelo sucesso em Harry Potter e a Câmara Secreta e também comentou as frustrações do ator. “Obrigado por fazer HP2 um sucesso. Eu sei que de vez em quando você fica frustrado, mas saiba que você é uma parte integral dos filmes. E você é brilhante”, escreveu Heyman.

O arquivo de cartas, avaliadas em 950 mil libras (cerca de R$ 4,7 milhões) e que abrangem os mais de 40 anos de carreira de Rickman no cinema e no teatro, também trazem detalhes da amizade do ator com J.K. Rowling, autora dos livros Harry Potter e que, em uma delas, agradece Rickman pela complexidade que trouxe ao Snape; e também com Daniel Radcliffe, que interpretou o protagonista na saga.