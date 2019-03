A cantora Carrie Underwood. Foto: Instagram / @carrieunderwood

Carrie Underwood, de 36 anos, afirmou nesta semana que está complicado voltar ao mundo da música após dar à luz Jacob, fruto do seu relacionamento com o marido e ex-jogador de hóquei Mike Fisher, no fim de janeiro.

Leia também: Carrie Underwood revela que sofreu abortos espontâneos ao longo de 2 anos

A cantora se afastou em virtude dos cuidados com seu segundo filho e diz que está sendo "muito mais difícil" retornar ao trabalho agora do que após sua primeira gestação, em 2015. "Eu vou para a academia e não consigo correr muito ou levantar peso. Eu só quero me sentir como eu era antes [para voltar]", desabafa ela no Instagram.

A insegurança da atriz com o corpo após a gravidez a incomoda, mas faz com que ela se esforce para melhorar a autoestima. "Vou manter o foco, sorrir para mim no espelho e dar um jeito nisso, porque amo esse corpo", escreve.