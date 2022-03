'Carolina': Taylor Swift lança música original para 'Um Lugar Bem Longe Daqui'

Taylor Swift lançou 'Carolina' para a trilha sonora original do filme 'Um Lugar Bem Longe Daqui'. Foto: Jeenah Moon/REUTERS

A cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 22, ao anunciar que fará parte da trilha sonora original do filme Um Lugar Bem Longe Daqui. O longa é baseado no livro homônimo de Delia Owens, que vendeu mais de 2 milhões de cópias pelo mundo, e ainda não tem data de estreia divulgada no Brasil.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou o trailer do filme, que mostrou um trecho da nova canção, Carolina. Segundo ela, a música será liberada integralmente em breve.

Taylor ainda contou que leu o livro anos atrás e ficou "completamente submersa". "Eu sabia que queria fazer parte disso no lado musical", afirmou na publicação do vídeo.

A artista escreveu Carolina sozinha, mas pediu para que Aaron Dessner, músico e responsável pela produção de álbuns como Folklore, ficasse encarregado da produção. "Eu queria criar algo assustador e etéreo para combinar com essa história hipnotizante", disse.

Um Lugar Bem Longe Daqui conta a história de Kya Clark, ou a “Menina do Brejo”, que vive em uma cidade da Carolina do Norte. A vida de Kya é cercada de boatos e tudo piora após ela se envolver com dois jovens da cidade e um deles acabar sendo morto.

O filme é estrelado por Daisy Edgar-Jones e contou com a produção da atriz Reese Witherspoon, que também incluiu a obra no Clube de Livros dela.

Assista ao trailer e ouça um trecho de Carolina:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais