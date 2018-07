Carolina Kasting dá nota 'baixa' a Mariana Xavier na ‘Dança dos Famosos’ e pede desculpas

Mariana Xavier não escondeu a surpresa com a nota considerada baixa Foto: Reprodução de cenas do programa 'Domingão do Faustão' / TV Globo

Uma nota considerada baixa surpreendeu a atriz Mariana Xavier, uma das participantes da atual edição da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Ela recebeu um 9 da também atriz Carolina Kasting, que estava no júri da atração.

Essa foi a pior avaliação da noite entre as participantes femininas que se apresentaram no domingo, 27. Além de Mariana, a apresentadora Adriane Galisteu e as atrizes Cris Vianna, Isabella Santoni, e Maria Joana também dançaram ao ritmo de forró.

Em vídeo divulgado no Instagram, Mariana não escondeu sua chateação com a nota de Carolina. “Obrigada pelo carinho de vocês. Nem comecei a ver as mensagens, mas sei que está rolando uma revolta na internet por causa do 9. Eu realmente não consegui disfarçar, vocês perceberam”, declarou a atriz, ao lado do parceiro de dança, Léo Santos.

“Todo mundo tem direito de dar a nota que quiser, desde que seja coerente. E eu fiquei realmente chateada porque eu acho que não foi coerente nem com as outras notas que estavam sendo dadas, nem com a justificativa que foi apresentada”, acrescentou.

A gente perde de um lado, mas ganha (e muito!) de outro. Emocionada com o apoio de todos vocês! Que venha o próximo ritmo! ❤️ #teammarixavier #dancadosfamosos Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial) em Ago 27, 2017 às 6:10 PDT

O fãs de Mariana também usaram as redes sociais para reclamar da nota e até acusaram Carolina de preconceito:

#DançaDosFamosos que ódio dessa Carolina kasting falando da "boa escolha" de diminuir o ritmo porque a Mariana Xavier é gorda e dando 9 — cereja (@cervejadecereja) 27 de agosto de 2017

#DançaDosFamosos Toh igual a Mariana Xavier até agr sem entender esse 9 da Carolina pic.twitter.com/jyaiHnup2y — Jaque ❤️ (@Jaquethomaz13) 27 de agosto de 2017

#DançaDosFamosos perdeu toda credibilidade com esse 9 para Mariana Xavier. Como assim? Tem gente péssima que ganha 9,9 — DiegoFMatos (@DiegoMMatos2) 27 de agosto de 2017

Gordofobia nas entrelinhas na explicação e discarada na nota da Mariana Xavier dada pela Carolina Kasting #dançadosfamosos — Fernanda Marks (@fe_marks) 27 de agosto de 2017

A nota 9 de Carolina surpreendeu por ser muito diferente dos outros jurados. As atrizes Sharon Menezes e Solange Couto, além do artista Luis Maluf, deram 10 para Mariana. Depois, ela recebeu um 9,9 do coreógrafo Ciro Barcelos, antes de ser avaliada pela colega de profissão.

Pelo Twitter, a jurada pediu desculpas e questionou a revolta dos internautas:

@marixareal amada, todos revoltados com o meu 9 mas 9 é uma nota excelente! Jamais considerei ruim. Me perdoa! — Carolina Kasting (@KastingCarolina) 27 de agosto de 2017

Após a repercussão, Mariana tentou amenizar a discussão e pediu para que os fãs não usassem “discurso de ódio” contra Carolina. “Contestemos, mas com respeito”, escreveu a atriz.