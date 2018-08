Carolina Ferraz se separa do médico Marcelo Marins após seis anos de casamento

A atriz Carolina Ferraz se separou do médico Marcelo Marins após um casamento que durou seis anos Foto: Daniela Ramiro/Estadão

A atriz Carolina Ferraz se separou do marido, o médico Marcelo Marins, após um casamento que durou seis anos. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria de imprensa de Carolina ao E+, salientando que a atriz não irá se pronunciar no momento.

Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram logo depois. A primeira filha do casal, Isabel, nasceu em 2015. Carolina ainda tem outra filha, Valentina, nascida em 1995 e fruto do seu casamento com o publicitário Mário Cohen.

Após 25 anos como contratada fixa da TV Globo, Carolina foi demitida no final de 2017 e entrou com um processo trabalhista contra a emissora, exigindo o reconhecimento do seu vínculo empregatício como funcionária e o pagamento das verbas devidas, enquanto a emissora se defende afirmando que a atriz havia sido contratada como pessoa jurídica.