Carolina Ferraz relata acidente da filha com porta de vidro do box

A atriz Carolina Ferraz. Foto: Instagram / @carolinaferrazoficial

A atriz Carolina Ferraz usou seu Instagram para relatar um acidente em que sua filha, Izabel, de cinco anos, se envolveu em casa após uma porta de vidro do box de seu banheiro estourar enquanto a criança tomava banho.

"A porta de box do nosso banheiro caiu em cima da Izabel e simplesmente se espatifou em milhares de pedaços. Eu estava na porta do banheiro esperando para secá-la. Minha sorte foi estar de pijama de braços e pernas compridas", relatou no domingo, 10.

"Primeiro o barulho enorme, uma explosão. Depois, o grito de susto da Bebel. Quando olhei, minha primeira reação foi gritar: 'Fique parada! Não se mova!' Um piscar de olhos e o sangue começou a sair do braço e perna, meu Deus...", continuou.

Na sequência, Carolina Ferraz conta que calçou um chinelo e pegou uma toalha para tirar a filha do box, passando condicionador sobre a criança em sequência para que os cacos de vidro escorressem.

"Vi vários cortes no braço direito e no pé, também. Como eram vários cortes, saía muito sangue, muito!", afirmou, sobre a gravidade do acidente.

Por fim, Carolina Ferraz conta que foi necessário levar a filha a um hospital pediátrico, para que ela levasse pontos: "Agradeci tanto a todos os profissionais de saúde que todos os dias saem de casa e vão trabalhar, o que seria de todos nós que estamos nesse momento dependendo tanto desses profissionais?"

"Bebel está bem e já quer brincar, o susto passou!", encerrou a atriz, tranquilizando os seguidores.

Confira abaixo a íntegra do relato de Carolina Ferraz sobre o acidente envolvendo a filha: