Carolina Dieckmann homenageia mãe com música um mês após sua morte; assista

Carolina Dieckmann ao lado da mãe Maíra Dieckmann. Foto: Instagram / @loracarola

Carolina Dieckmann, de 41 anos, publicou na noite de quarta-feira, 25, uma homenagem para sua mãe, Maíra, que morreu há um mês. A atriz cantou e tocou no violão a música Gatinha Manhosa, de Erasmo Carlos.

"Minha mãe ganhou esse disco do Erasmo Carlos em alguma circunstância que eu não me lembro, mas o que eu nunca esqueci foi ela botando para tocar na vitrola, inúmeras vezes", recordou. "Foi a primeira música que eu aprendi a cantar. E essa sempre foi a música dela", completou.

Assista:

Carolina Dieckmann falou ainda sobre a superação da dor do luto. "Hoje eu canto para ela, como sempre. E não tem tristeza, juro, nenhuma. Tem é sentimento. Muito amor", assegurou. A artista dedicou ainda a canção para "todas as mães e todas as pessoas que perderam suas mães".