Carolina Dieckmann comemora os 20 anos do filho no Instagram

Carolina Dieckmann interpreta Afrodite em 'O Sétimo Guardião'. Foto: João Miguel Júnior/Globo

A atriz Carolina Dieckmann, de 40 anos, parabenizou o seu filho, Davi Frota, pelo aniversário de 20 anos nesta terça-feira, 16. O rapaz é fruto do relacionamento dela com o ator Marcos Frota.

"Filho, hoje você faz 20, a idade que eu tinha quanto tive você. Nasci com você, filho. Nasci mãe e essa é a coisa mais bonita, profunda e definitiva da minha vida", escreveu a atriz no Instagram.

Na declaração poética, Carolina disse que o jovem lhe mostrou a importância de levar a vida com a amor. "Sou seu ninho e fico aqui olhando você voar, vibrando com as suas voltas e agradecendo toda vez que você pousa", completou.

Personalidades como Selton Mello, Fernanda Gentil e Regina Casé parabenizaram os dois e elogiaram a relação da atriz com o primogênito. Ela também é mãe do pequeno José Worcman, de 11 anos.

Veja a publicação na íntegra.