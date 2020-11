Carol Nakamura se casa com Guilherme Leonel e transmite cerimônia

Carol Nakamura em casamento com Guilherme Leonel Foto: Instagram / @carol_nakamura

A atriz Carol Nakamura usou as redes sociais para mostrar detalhes de seu casamento com Guilherme Leonel, realizado nesta quinta-feira, 12.

A cerimônia, que contou com a presença de diversos parentes e amigos do casal, foi transmitida no perfil do Instagram de ambos. "O dia mais feliz da minha vida", publicou Carol Nakamura.

Confira abaixo e assista a trechos do casamento.