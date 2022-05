Carol Nakamura e marido falam da decisão do filho adotivo voltar para família biológica

Carol Nakamura e Guilherme Leonel revelam que filho adotivo optou por voltar para família biológica. Foto: Instagram/@euguileonel

Nesta terça-feira, 31, Carol Nakamura e o marido, Guilherme Leonel, contaram nas redes sociais que Wallace, de 12 anos, voltou para a casa da mãe biológica. A decisão partiu do próprio menino, que viveu com o casal enquanto aguardava a finalização do processo de adoção.

Nos Stories, Guilherme Leonel pediu respeito e explicou que evita falar sobre o assunto, pois está "sem chão". "Recebo, diariamente, mensagens e comentários sobre 'Cadê o Wallace?'. Gostaria de pedir respeito, pois a dor do outro, nunca sabemos. E evito falar sobre, pois só eu sei o quanto isso me frustrou e tirou meu chão", disse.

"Apesar de ser uma escolha dele, uma vontade dele (já tinha 12 anos quase), já escolhe o que quer. E, a partir do momento que o documento dele consta a mãe biológica, quem manda ou não, é a mesma", continuou.

Guilherme ainda reforçou que poderia "ter cinco filhos, mas nenhum o amaria como o Wallace". "O sentimento é que um pedaço de mim foi embora, e fica um vazio. Mas precisamos respeitar! Nem sempre o melhor para nós é o melhor para o outro", seguiu o ator.

Nos Stories, Guilherme Leonel falou sobre como está se sentindo sem Wallace, filho que ele e Carol Nakamura adotaram. Foto: Instagram/Stories/@euguileonel

Em seu perfil, Carol Nakamura se pronunciou e publicou uma série de vídeos falando sobre o quanto Wallace foi amado em sua casa: "Sempre foi muito amado e ele tem consciência disso".

"Ele tem uma mãe biológica. Uma criança que cresce sem regra, é muito difícil... Por mais que você mostre os benefícios da educação, alfabetização, ter uma família, casa, oportunidades, o que ele não tinha antes, é complicado e decepcionante. Não estava acreditando que isso ia acontecer", contou.

A apresentadora explicou que foi preciso respeitar a vontade dele, mas que o garoto já tinha entendido que ela e Guilherme não tinham a guarda dele.

"Se a gente brigasse ou colocasse de castigo ou chamasse a atenção, ele queria ir pra casa da mãe. E se a mãe fizesse o mesmo, ele vinha pra cá. E nisso, faltando na aula. Sem vergonha. A gente sempre sentou e conversou demais, mas infelizmente, foi isso. Já chorei, fiquei sem entender, mas não adianta. O que me resta é aceitar. É um assunto que me incomoda muito. Fiquei me perguntando: onde errei, o que fiz de errado?", disse.

Carol Nakamura ainda deixou claro que repeita a decisão de Wallace, que informou à Justiça que queria voltar a morar com a mãe: "Eu amo o Wallace, mas ele tem 12 anos. Perante a Justiça, a palavra dele já vale".

"Não tenho a guarda dele. Me prometeram várias vezes e não me deram. Eu tinha acabado de renovar a lista de material, fiz ele escolher os cadernos. Quando eu era mais nova, não tinha grana, era tudo muito básico. Deixei ele escolher tudo e foi isso... Comprei uniforme... É triste", explicou.

Nos Stories, Carol Nakamura relembrou momentos especiais ao lado de Wallace. Foto: Instagram/Stories/@carolnakamura

Em seu perfil, Guilherme Leonel publicou uma foto de Wallace junto com um longo texto. O ator reforçou que ele e Carol prezam pela felicidade do garoto e que estão pedindo para Deus cuidar dele.

"[...] Prezamos pela felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro. Porém, oramos e pedimos com muita fé a Deus, para que ele se encontre, e seja um bom menino, dedicado, estudioso, esforçado… E carregue consigo os ensinamentos que passamos todos os dias que tivemos juntos", escreveu.

Carol Nakamura e Guilherme adotaram Wallace em 2019 e tiraram o garoto do antigo maior lixão da América Latina, o do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Com a pandemia, o processo de adoção foi pausado.