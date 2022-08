Carol Biazin lança 'Brinca Com A...' e dá continuidade à fase mais madura de sua carreira

Cantora paranaense em ascenção no pop nacional, Carol Biazin lançou nesta quarta-feira, 3, o clipe da música 'Brinca Com A...'. Foto: Thais Vandanezi

Novas músicas, um contrato com uma das maiores gravadoras do País e um alter ego cheio de empoderamento. Essas são só algumas das coisas que estão guiando Carol Biazin na nova fase de sua carreira.

Nesta terça-feira, 2, a cantora paranaense lançou a música Brinca Com A..., que dá continuidade a uma sonoridade que ela apresentou em Garota Infernal, disponível desde janeiro nas plataformas digitais.

A canção veio acompanhada de um clipe disponibilizado nesta quarta-feira, 3, que, assim como seu lançamento mais recente, mostra um lado mais maduro e sensual da artista, inspirado nas 'divas pop' que ela cresceu acompanhando.

"Eu queria criar realmente algo novo. E eu acho que as músicas já estavam extremamente pops, com as referências, os beats [batidas]. Então, eu falei 'eu preciso trazer isso na minha imagem'. Senti muito essa necessidade, mas pensei 'acho que não pode ser eu, porque se for, acho que eu não vou sustentar isso sozinha'", diz Carol em entrevista por vídeo ao Estadão.

Foi assim que nasceu o que a cantora chama de seu alter ego, uma personalidade que ela criou com o lançamento de Garota Infernal. "Ela coloca essa lente vermelha e ela é muito poderosa. Ela acabou me ajudando muito a me sentir assim também no final das contas", explica.

"Talvez a garota infernal seja como eu queria ser às vezes. Ser essa pessoa que não tem medo de falar o que quer, que não tem inseguranças. É utópico demais", diz. A artista brinca que se por um lado a garota infernal é "bem soltinha", a Carol gosta mais de ficar em casa, vendo um filme e tomando um café.

Consolidação no cenário nacional

Em março deste ano, Carol assinou contrato com a Universal Music Brasil, uma das maiores gravadores do País, algo que ampliou suas oportunidades: "Tudo que eu estava sonhando em colocar em prática, eu estou podendo agora, então está sendo muito gostoso viver isso".

A conquista veio cinco anos depois da cantora chegar à final da sexta temporada do The Voice Brasil. Desde então, ela já lançou um EP, um álbum de estúdio, um projeto audiovisual e se consolidou como uma das grandes compositoras do Brasil - ela assina cinco canções do álbum Doce 22 de Luísa Sonza, além de sucessos de Vitão e Rouge.

Nova fase da cantora Carol Biazin é marcada pelo empoderamento, sensualidade e sonoridade pop. Foto: Thais Vandanezi

Responsável pela criação de todas as suas músicas, Carol se inspira em artistas como Taylor Swift, Beyoncé e Doja Cat enquanto cresce no cenário pop nacional. Para isso, ela busca nunca perder a sua identidade.

"Tudo o que eu vou cantar, eu quero que tenha sido eu [que escrevi], porque tem que ser verdade. Mais do que isso, precisa ser a minha verdade", afirma. "Independentemente se você é uma letrista ou se você faz mais melodia, você precisa estar em todos os processos da sua música".

Brinca Com A... e projetos fututos

Para o clipe de Brinca Com A..., Carol decidiu reunir um elenco composto por somente mulheres ruivas como ela. "Estavámos em uma fábrica de joias e nesse clipe a gente está criando a joia perfeita, uma joia rara que, no final, sou eu", conta.

A ideia para os visuais da música já vieram quando a cantora estava compondo a faixa, escrita em parceria com Carolzinha e Los Brasileiros. Do início ao fim, ela esteve envolvida com o processo de criação do vídeo.

"Quando fala da minha arte, da minha música, de um clipe que nasceu exclusivamente por causa da música que eu escrevi, cara, eu preciso estar em tudo", diz. "Apesar de ser exaustivo, porque acaba que não é só música, você tem que fazer parte do 360 e saber de tudo que está acontecendo, é muito gostoso fazer isso, porque é para mim. Se eu não fizer e não me preocupar, ninguém vai".

Ela adianta que vem mais por aí, apesar de não confirmar o lançamento de um álbum: "Meu planejamento por enquanto é exclusivamente lançar músicas, mas que não façam só parte dessa era da Garota Infernal".

"Também tem outras coisas que vão vir, outras 'Carois'. Talvez a gente encontre a Caroline dos Reis Biazin ali no meio. É um spoiler, tá?", brinca. "Vai ter sofrência também, não vai ser só a Carol extremamente empoderada, então vai ter muito do meu íntimo nesses próximos lançamentos. Vai ter de tudo um pouco".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais