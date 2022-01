Carol Barcellos e André Vianna se casam em São Miguel dos Milagres

A jornalista Carol Barcellos e André Vianna se casam em Alagoas Foto: Instagram/@picui

Carol Barcellos e André Vianna se casaram neste domingo, 30, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. O casal vibrou com amigos e familiares durante a cerimônia, que ocorreu no litoral nordestino.

A jornalista, de 40 anos, que é apresentadora do Esporte Espetacular e editora de esportes no jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, foi casada com o também jornalista de esportes Bruno Côrtes, com quem teve uma filha, Júlia, que nasceu em 2012.

Usando um tradicional vestido de noiva branco, sem mangas e com uma longa cauda, Carol Barcellos dançou muito com o agora marido, que escolheu uma calça e camisa em tons claros, e convidados.

No Instagram, a jornalista publicou uma foto em que aparece com o marido, que beija a testa dela, com a legenda: "Nós".

A publicação foi comentada por diversos amigos e personalidades, como a atriz Carol Castro: "Toda a felicidade do universo pra vocês".