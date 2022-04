'Carnaval 2022': Sabrina Sato mostra bastidores dos desfiles no mesmo dia no RJ e em SP

A apresentadora Sabrina Sato durante desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 24 de abril de 2022. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

A apresentadora Sabrina Sato brilhou no Carnaval deste ano e fez história ao desfilar em duas escolas de samba, em dois estados diferentes, na mesma noite. Na madruga do último domingo, 24, a comunicadora desfilou na Gaviões da Fiel, no Anhembi, em São Paulo, e na Vila Isabel, na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a musa do samba mostrou a rotina dos bastidores dos dois desfiles. "É a primeira vez que eu vou fazer essa maratona, nunca fiz na vida", contou a apresentadora do Saia Justa, do GNT.

A decisão de realizar os dois desfiles foi tomada após a equipe da apresentadora descobrir que as duas escolas, as quais Sabrina já desfila há anos, iriam entrar nas avenidas na mesma data.

"Eu não abri mão porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com as comunidades. Nas duas escolas eu estou há mais de dez anos", disse Sabrina durante a entrevista.

Na Gaviões da Fiel, a comunicadora já desfila desde 2004 e assumiu o posto de rainha de bateria em 2018. Já na Vila Isabel, ela desfila desde 2011 como rainha de bateria.

Conhecida por sua espontaneidade, Sabrina foi bem direta quando perguntada sobre se estava com alguma dor no corpo após o primeiro desfile da noite: "Minha virilha está toda cortada da fantasia. Toda cortada, já imaginou?". Questionada se havia outra parte do corpo que doía, a comunicadora brincou: "No furico, brincadeira! Machucou tudo mesmo".

No Twitter a apresentadora repercutiu a fala inusitada: "Mandei um 'furico' no Fantástico. Ai, gente".