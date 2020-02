Carnaval 2020: veja a fantasia de algumas personalidades e se inspire

No carnaval 2020, a atriz Paolla Oliveira curtiu a folia com o Bloco da Favorita. Foto: Instagram/@paollaoliveirareal

O carnaval de rua de São Paulo arrastou foliões neste sábado, 15, para diversas partes da cidade e algumas personalidades chamaram atenção pela fantasia .

Ator e apresentador, Tiago Abravanel estreou na festa paulistana com o Bloco do Abrava, que percorreu a Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Ele usou uma combinação colorida de bermuda e camisa aberta que levava uma espécie de colete transparente por cima.

No centro da capital paulista, a atriz Erika Januza se fantasiou de cupido para curtir a festa no bloco Casa Comigo. Ela usou uma tiara de flores que ficava suspensa sobre a cabeça, item que se destacou como uma das tendências para o carnaval 2020.

Já Paolla Oliveira usou longos cabelos em um penteado maria chiquinha e vestido com estampas de boca para dançar no Bloco da Favorita, que se concentrou no Brooklin.

Confira abaixo a fantasia usada por algumas personalidades e se inspire para os próximos dias de folia: