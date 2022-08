Carmo Dalla Vecchia critica comentário de seguidora que pediu para falar menos de sua sexualidade

O ator Carmo Dalla Vecchia. Foto: Raquel Cunha/Globo

O ator Carmo Dalla Vecchia expôs em suas redes sociais nessa quarta, 17, um comentário de uma seguidora com teor homofóbico. No conteúdo, ela sugere que ele fale menos sobre sua sexualidade. "Só acho que não precisa falar tanto que é gay. Pensa na sua mãe, que é de outra época", sugeriu a internauta. Carmo Dalla Vecchia é casado com o diretor João Emanuel Carneiro.

O intérprete de Alfredo, na novela Cara e Coragem, rebateu a seguidora dizendo que ela apresentou um pensamento preconceituoso. "Infelizmente você não só acha como manifestou um pensamento homofóbico, talvez até sem ser consciente da sua parte. Minha mãe é bem mais tranquila que você”, sentenciou o ator.

Carmo continua dizendo que todas as pessoas têm atos homofóbicos, até inconscientemente, o que explica isso é a criação que a maioria das pessoas têm. “O que você acharia se eu te dissesse para ser menos feminina, porque os homens acham isso vulgar? O que você me diria?", questionou o ator em resposta à seguidora.

Na sequência, a internauta explicou que não é homofóbica porque sua filha é lésbica. "Tenho uma filha linda que é casada com uma mulher. Só foi uma opinião, porque sei bem como são as pessoas", argumentou ela.

Carmo respondeu que sendo gay levou mais de dez anos para aceitar e compreender a própria sexualidade. “Levei mais de dez anos para reconhecer e entender, sendo que sou gay. E você, que a princípio não é, tem tanta certeza disso? Opinião é se gosto de azul ou verde. Mostre para a sua filha a nossa conversa e ela te explica melhor”, finalizou o ator.

O artista, que revelou ser gay em julho do ano passado durante sua participação no quadro Super Dança dos Famosos, no Domingão, disse que desde então, começou a receber ataques homofóbicos nas redes sociais. Em virtude disso, ele formalizou uma denúncia sobre crimes de preconceito pela internet e cobrou punição das autoridades responsáveis.