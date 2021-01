Carlos Villagrán, o 'Kiko', se candidata a governador no México

O apresentador da Band anunciou sua candidatura ao Senado em 28 de junho, o que fez com que a emissora, que havia lhe entregue um programa na grade de domingo, tivesse que reorganizar a sua programação. Silvio Santos chegou a falar em seu programa que o colega teria "acabado com a carreira" com a decisão (relembre aqui). Apenas doze dias depois, porém, em nove de julho, Datena desistiu de disputar as eleições. Na foto, em evento do dia do anúncio de sua candidatura, no Hotel Intercontinental, ao lado de nomes conhecidos da política como João Doria, Gilberto Kassab e Rodrigo Maia.



Foto: Werther Santana / Estadão