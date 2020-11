Carlos Villagrán, o Kiko, de 'Chaves', posta homenagem a Maradona

Carlos Villagrán, o Kiko, de 'Chaves', ao lado de Diego Armando Maradona Foto: Instagram / @carlos_kiko1

Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves, usou seu Instagram para postar uma homenagem a Diego Armando Maradona. O ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira, 25, após sofrer uma parada cardiorrespiratória (leia mais aqui).

"Assim como todos os mexicanos, sofri muito com o falecimento do grande, grande, grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos, campeão!", escreveu o humorista, relembrando foto antiga ao lado do craque.

Maradona e Chaves

Maradona já falou abertamente sobre ser fã do seriado. Ao entrevistar Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, em seu programa de TV em 2005, afirmou: "Você é meu ídolo".

"Assistindo ao Chaves, me sinto mais livre, mais tranquilo, dou risada, penso nas minhas filhas e cresce em mim a vontade de continuar lutando para estar cada dia melhor", continuou o craque na ocasião.

Relembre a entrevista de Maradona com o criador de Chaves abaixo.

Confira a postagem de Carlos Villagrán, o Kiko, em homenagem a Maradona:

