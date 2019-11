Carlos Alberto fala de Gugu Liberato e Rapadura em ‘A Praça é Nossa’: ‘Hoje não tem graça’

O humorista Carlos Alberto da Nóbrega. Foto: Reprodução de 'A Praça é Nossa' (2019) / SBT

A Praça é Nossa foi ao ar na quinta-feira, 28, de uma forma diferente. Longe do humor típico do programa, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega homenageou Gugu Liberato e o comediante Charles Guttenberg​, o Rapadura, que morreu na terça-feira, 26, e era conhecido por suas participações em programas do SBT.

"Ia falar algumas coisas ao final do programa sobre o Gugu, só que ontem perdemos um companheiro aqui da Praça, que durante muitos anos abria o nosso programa. E a minha cabeça pirou", disse Nóbrega.

"Então, eu não tenho condições de fazer uma homenagem e falar alguma coisa, a não ser pedir a Deus que dê muita luz à alma de vocês. Hoje não tem graça, não tem abraço, não tem final, porque eu também não tenho cabeça. O velho caiu", completou o humorista.

Segundo o G1, Rapadura teve falência de múltiplos órgãos em decorrência de cirurgia no aparelho digestivo. Em suas redes sociais, o humorista havia comunicado aos fãs que estava em um hospital para a realização de uma cirurgia no intestino desde o dia 20 de novembro, quarta-feira.

O apresentador Gugu Liberato e o humorista Rapadura. Foto: Reprodução de 'A Praça é Nossa' (2019) / SBT

Já Gugu teve morte cerebral após cair do teto de sua casa e bater a cabeça em Orlando, nos Estados Unidos.

A Praça é Nossa reexibiu os quadros nos quais Gugu e Rapadura participaram, de 1999 e 2009, respectivamente.

Assista abaixo ao programa. Gugu aparece no momento 45:56 do vídeo; a participação de Rapadura começa no 1:02:57; e a declaração de Carlos Alberto da Nóbrega está no 1:12:24.