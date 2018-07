Carlos Alberto de Nóbrega pede a namorada em casamento

Renata Domingues, 40, e Carlos Alberto de Nóbrega, 81 Foto: Instagram / @calbertonobrega

Carlos Alberto de Nóbrega está noivo! O humorista pediu sua namorada, Renata Domingues, em casamento no último dia 20, durante jantar de comemoração do aniversário do apresentador Rodrigo Faro.

Carlos está com 81 anos e Renata, 40. Apesar disso, ele não se incomoda com as críticas: “Vivo o agora”. Eles haviam anunciado o relacionamento aproximadamente um ano antes.

Segundo o UOL, Carlos fez um discurso em homenagem a Faro e, subitamente, pediu Renata em casamento. “Ela desabou. Foi uma salva de palmas. E fiquei noivo. Queria fazer uma surpresa para todo mundo”, disse.

O casamento ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer em 2018. Ainda segundo ele, pretende morar junto com Renata em março do mesmo ano, quando completará 82 anos.

