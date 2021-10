Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo para procedimento de emergência

Carlos Alberto de Nóbrega comanda o programa 'A Praça é Nossa' Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 85, foi internado em um hospital de São Paulo e passa por procedimento de emergência nesta quinta-feira, 21.

O apresentador de A Praça é Nossa iniciou uma operação de cateterismo ao meio-dia, no Hospital Sírio-Libanês, segundo a assessoria do SBT.

“Carlos Alberto de Nóbrega passa bem. Estamos aguardando informações do hospital quando terminar a cirurgia”, afirmou a equipe da emissora.

Carlos Alberto de Nóbrega está no ar com o programa A Praça é Nossa desde maio de 1987. Com a pandemia do novo coronavírus, o apresentador ficou fora do ar de março a outubro de 2020, quando voltou a gravar de casa.

O apresentador e sua mulher, a médica Renata Domingues de Nóbrega, estiveram internados no mesmo hospital na capital paulista em fevereiro deste ano com covid-19. Em abril, ele voltou a gravar seu programa nos estúdios do SBT.