Carlinhos Maia volta ao Instagram com homenagem a Gabriel Diniz

Meu príncipe você esteve comigo bem antesssss dessa fama, você foi o primeiro artista já conhecido a vim na vila para o aniversário da Branca. Lembro que você se vestiu de príncipe e me disse: Vim igual a tu. Fiquei emocionado demais, quase não acreditava que tu tinha ida nos da essa moral. Não entendo por que Deus te levou se tua luz é tão brilhante, se teu sorriso sempre foi sincero e verdadeiro. Mas uma vez você me mostrou que a humildade da vida é VIVER!!! Se antes eu já aproveitava meus pais, meus amigos , nossa vila e meu Deus, hoje aproveitarei 20x mais. Ah meu amigo Gabriel, tive tanto medo, tive tanta raiva essa semana, só Deus sabe o quanto foi difícil, mas também confiei como nunca, acreditei como SEMPRE, e seria muito injusto rezar e agradecer a você apenas no silêncio do meu quarto e do meu coração. Vim aqui mesmo fraco, mas sempre com FÉ, pra te dizer que te amo, e que sua luz iluminou a minha nesse momento, Anjo Gabriel, canta pra gente aí de cima, que a gente aplaude aqui debaixo!!! ✨

A post shared by CARLINHOS MAIA (@carlinhosmaiaof) on May 28, 2019 at 8:27am PDT