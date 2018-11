Carlinhos Maia relembra processo contra mãe biológica

Carlinhos Mais, influenciador digital. Foto: Instagram/carlinhosmaiaof

O influenciador digital Carlinhos Maia relembrou o processo que moveu contra a mãe biológica durante entrevista ao Programa do Porchat desta terça-feira, 13.

"[Ela] não me dá dinheiro, você acha que eu vou dar? Processei e foi o maior auê", disse Maia. Segundo ele, a mulher e um tio dele apareceram "depois de anos, eu com dinheiro" para cobrar ajuda financeira.

O alagoano disse ainda que ele teria sido o quarto ou quinto filho que a mãe deu para outras pessoas adotarem. "Aí só veio atrás de mim, que estava com dinheirinho", afirmou.

Ele contou que desde criança via a mãe biológica por perto. Em agosto deste ano, ela gravou um vídeo com o tio dele para dizer que tem direito ao dinheiro do influenciador. "Falaram que eu era um monstro. Eu não sou monstro, eu sei meu lugar no mundo", disse após contar sobre a repercussão do vídeo.

A resposta de Maia no Instagram Stories fez com que ele se tornasse a segunda pessoa mais vista na rede social no mundo. O influenciador afirmou que, atualmente, não sente remorso pelo ocorrido, mas foi impactante. "A forma como foi me machucou, eu e meu pai".