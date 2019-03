Carlinhos Maia ganha carro blindado de R$ 600 mil de empresário

O youtuber Carlinhos Maia. Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia ficou conhecido por liderar a lista mundial de seguidores no Instagram. E foi na rede social que o youtuber comemorou o presente que recebeu do empresário dele, Kaká Diniz, que é marido de Simone, da dupla com Simaria: um carro de luxo, blindado, no valor de R$ 600 mil.

“Eu não sei o que eu fiz para Deus, não sei mesmo. Mas eu entendo hoje que ele me ama muito, mas muito mesmo!”, diz a legenda da foto de Carlinhos Maia, que aparece ao lado do veículo, uma Land Rover.

Em outras publicações, o influenciador digital chegou a dizer que Kaká Diniz havia parado de responder as mensagens dele e que achava isso estranho. “Kaka tinha parado de falar comigo e eu sem entender, no começo achei que era brincadeira, mas depois ele não me respondia nem sobre trabalho. Estava preocupado. Daí, hoje, o Douglas Nascimento que é o outro empresário meu, junto com Alex Monteiro e João Mendes aparecem aqui em cada do nada com esse ‘singelo’ presente. Um carro blindado que era um de meus desejos”, disse o youtuber.

Carlinhos Maia justifica que sempre quis um veículo protegido para poder viajar com segurança. O influenciador digital se dirigiu direto aos seguidores que disseram que queriam ter amigos como os dele: “Acredita, colega”.