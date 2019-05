Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casam com cerimônia em Alagoas

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializam união com cerimônia em Alagoas. Foto: Instagram/@lucasguimaraes

O influenciador digital Carlinhos Maia se casou na tarde desta terça-feira, 21, com o noivo Lucas Guimarães. A cerimônia foi às margens do Rio São Francisco, na cidade de Piranha, no Estado de Alagoas.

Leia também: Carlinhos Maia é chamado de homofóbico após negar que seu casamento com outro homem seja gay

A cantora Anitta foi madrinha de casamento e compareceu com um vestido midi rosa claro. Os cantores Kevinho e Gretchen, a ex-BBB Vivian Amorim, os influenciadores Thaynara OG e David Brazil e o jornalista Leo Dias foram alguns dos convidados presentes na união do casal.

Nas redes sociais, a cantora Luisa Sonza recebeu diversos questionamentos sobre sua ausência na cerimônia. Na publicação em que aparece abraçada ao marido Whindersson Nunes, ela escreve: “A gente precisa de paz”. Nos stories, a artista ainda desejou votos de felicidades aos noivos: “Será o dia mais especial da vida de vocês e passa muito rápido”, expressou.

A festa será animada com apresentações do cantor Wesley Safadão, do DJ Alok e das bandas Calcinha Preta e Melim.