Carlinhos Maia é criticado após desenhar sobre obra de arte em hotel

Carlinhos Maia publicou a brincadeira nos stories do Instagram. Foto: Instagram / @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia fez um desenho sobre uma obra de arte pendurada num quarto de hotel em Aracaju, capital de Sergipe, publicado em seu Instagram no último domingo, 27, e recebeu críticas de alguns internautas.

O comediante afirmou pelos stories do Instagram que havia ficado assustado com o quadro, que mostrava uma mulher sem rosto. Então, pegou uma caneta e fez sobre a tela uma 'carinha' feliz com a língua para fora. "Os hóspedes vão me agradecer", assegurou.

Apesar do tom bem-humorado, a atitude foi alvo de críticas. Uma mulher o acusou de vandalismo pelo Twitter e ele se defendeu, alegando que pediu autorização à dona do hotel, sua amiga, para fazer a brincadeira.

"A partir do momento que você compra uma obra de arte que você pagou por ela, o quadro é seu. Antes de riscar, eu liguei para a dona do hotel, a Dani, que é uma pessoa que me recebe aqui há quatro anos", disse.

A lei do Direito Autoral brasileira assegura, no inciso IV do artigo 24, que, entre os direitos morais do autor está "o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra".

Veja o momento em que Carlinhos desenha a tela:

Ser babaca e desrespeitar a arte dos outros? disso o Carlinhos maia entende pic.twitter.com/o0OsZ0X1Pl — andré (@andreariell) October 27, 2019

Em um comentário do Instagram, Carlinhos disse que ficou triste pois, em suas palavras, suas polêmicas repercutiriam mais do que ações positivas. "Doei 50 mil reais para o Outubro Rosa [campanha de conscientização sobre o câncer de mama] e ninguém falou nada. Vivo fazendo milhões de coisas grandes e boas e ninguém exalta", reclamou.

Carlinhos ainda afirmou que "nem sabia que era quadro de artista" e pediu "milhões de desculpas à artista" por conta de seu ato.

Segundo ele, a alteração no quadro teria sido "autorizada pela dona", que estaria também fazendo um leilão da obra.

Queria que a mesma disposição que vcs tem pra criar polêmica, fosse a mesma pra pedir pelos mares do Nordeste!! Quanto ao quadro foi autorizado pela dona , inclusive a mesma está o leiloando. Não se Cancela o que não se consome pic.twitter.com/CPPgTAvDzM — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) October 28, 2019

O E+ tentou entrar em contato com Lau Rocha, autora do quadro rabiscado por Carlinhos Maia, sobre o fato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Críticas de Felipe Neto e Felipe Castanhari a Carlinhos Maia

Enquanto Carlinhos Maia divulgou nos stories do Instagram algumas mensagens de apoio que recebeu de fãs que o defendem, alguns youtubers se manifestaram sobre o caso, criticando o fato de ele reclamar por “não ser exaltado” pelas boas ações que faz.

“Quem faz doação para ser exaltado é sinal de falta de caráter. 99% das doações que faço são desconhecidas pelo público”, afirmou Felipe Neto. “Quem compra a obra não tem direito de alterá-la, isso fere a Lei de Direitos Autorais”, completou.

1- Quem faz doação pra ser exaltado é sinal de falta de caráter. 99% das doações q faço são desconhecidas pelo público. 2- Quem compra a obra não tem direito de alterá-la, isso fere a Lei de Direitos Autorais. 3- Esse post é a prova de q ele não aprende NADA com os erros. pic.twitter.com/GCdTaQq8Og — Felipe Neto (@felipeneto) October 28, 2019

Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, retuitou a postagem de Neto e chamou Carlinhos Maia de “chernobyl”, expressão pejorativa para se referir a uma 'pessoa tóxica'. “[Ele] não faz doação porque quer de fato ajudar. Ele faz só para usar isso como argumento de que ele é um cara legal”, alegou.