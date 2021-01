Carlinhos Maia diz que recebeu convite para vacina; governo de Alagoas nega

Não foi a primeira vez em que Carlinhos Maia recebeu acusações de homofobia. Logo após ter se assumido gay em fevereiro de 2019, quando afirmou: "eu via muitos gays dizendo 'se assuma, saia do armário', coisas que os héteros não me pediam. Teve um tempo em que a 'ditadura' começou a me machucar muito mais do que qualquer hétero. Não façam do mundo gay uma ditadura do medo, como eu tenho visto". Clique aqui para ler mais sobre esta polêmica de Carlinhos Maia.



Foto: Instagram / @carlinhosmaiaof