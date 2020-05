Carlinhos Maia analisa ‘cultura do cancelamento’ na internet: ‘Palhaçada gigantesca’

O influenciador digital Carlinhos Maia Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

Com 16 milhões de seguidores nas redes sociais, Carlinhos Maia tem consciência que suas palavras têm um “peso”. O humorista falou sobre popularidade e a cultura do cancelamento na internet, durante entrevista virtual ao programa Luciana By Night, da Rede TV!, nesta terça-feira, 19.

"Sou um cara do interior, não terminei os estudos. Dava uma opinião e, quando ia ver, tinha tomado uma proporção maior. Precisei parar e entender que minha voz, hoje, é uma voz ativa e vai reverberar de diversas maneiras", analisa.

Nascido em Penedo, no Estado de Alagoas, Carlinhos Maia considera uma “palhaçada gigantesca” o boicote a alguém por alguma declaração ou atitude na internet, a chamada ‘cultura do cancelamento’. Sobre essa pressão, ele foi enfático: “Uma fala errada vale por todas as coisas boas da vida inteira? É uma desconstrução diária”.

Carlinhos Maia e o marido estão em quarentena por causa do novo coronavírus. A criatividade no período de isolamento social é um desafio. “Precisei me reinventar. Há mais de cinco anos eu não passava tanto tempo dentro de casa. Estava sempre viajando, fazendo shows, campanhas”, disse.