Carlinhos Maia admite que ajuda pessoas para ‘se aparecer’: ‘Não quero ser hipócrita’

O influenciador digital Carlinhos Maia. Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia polemizou nesta semana ao admitir que faz doações para “se aparecer”. A declaração foi dada na quarta-feira, 11, durante o programa Pânico, na Rádio Jovem Pan.

“Quero me aparecer mesmo. Eu trabalho me aparecendo. Não quero ser hipócrita”, declarou ao ser perguntado sobre ajuda que oferece para as pessoas. “Mas eu não estou fingindo. Eu ajudo de verdade”, garantiu.

Certa vez, o influenciador digital chegou a doar R$ 25 mil para um fã que queria comprar um carro novo.

Carlinhos também dá uma espécie de mesada para a mãe biológica. Isso acontece desde que o influenciador descobriu que ela o procurava. “Eu a procurei quando era criança E um vizinho me contou que ela passava na rua da minha casa todo dia com outros filhos. Não julgo porque ela me entregou, cada um sabe da sua história. Mas eu a procurei, quando encontrei, pedi a bênção”, conta.

Nas redes sociais, Carlinhos Maia compartilhou com os seguidores momento de carinho com os pais adotivos. “Nada do que eu conquistei até hoje faria sentido sem vocês ao meu lado. Eu sinto um amor tão grande, mas tão grande, que pode vim mil vidas, e em todas elas eu sempre serei filho do amor de vocês”, escreveu no Instagram.