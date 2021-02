Carlinhos Brown posta foto com seis dos sete filhos

O cantor Carlinhos Brown e filhos Foto: Instagram/@carlinhosbrown

Carlinhos Brown, que costuma ser reservado quanto à sua grande família nas redes sociais, chamou a atenção dos fãs ao postar uma foto com seis dos seus sete filhos. A família Freitas se reuniu para o aniversário de um ano de Daniel. O caçula aparece ao lado do pai e dos irmãos Miguel, Francisco, Clara, Cecília e Leila.

A festa valeu pelo carnaval de Carlinhos, com decoração indígena e um personagem animado do cantor. "Hoje o meu caçula trouxe o carnaval em família. Feliz aniversário, meu príncipe Daniel! A escolha do tema Paxuá e Paramim não poderia ter sido melhor. Te amo", escreveu o artista no Instagram.

Paxuá e Paramim são personagens criados por Carlinhos Brown e dão nome ao projeto educativo para o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia e conta com websérie, games e shows. Voltado para crianças de 3 a 10 anos, ensina o uso seguro e eficiente de energia.

Daniel é filho de Carlinhos com Danielle Bavanelle. Os filhos mais velhos são Miguel e Nina, que vive nos Estados Unidos e não estava presente. Já Francisco Brown, 23, Clara Buarque, 22, Cecília, 13, e Leila, 10, são filhos de Helena Buarque e netos de Chico Buarque e Marieta Severo.