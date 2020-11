Carlinhos Brown faz homenagem à filha, Clara, em aniversário

O músico Carlinhos Brown Foto: Denise Andrade/ Estadão

Carlinhos Brown, cantor e jurado do reality show The Voice, usou seu Instagram para publicar uma homenagem à sua filha, Clara Buarque. Os dois fazem aniversário no mesmo dia, com Carlinhos completando 58 anos e Clara 23 nesta segunda-feira, 23.

"Clara que ilumina e me ilumina sempre, você me traz a glória da vida, a honra de ser teu pai e, mais ainda, a honra de ter nascido no mesmo dia do meu aniversário. Deus é primoroso", escreveu.

"Tenho muitas coisas pra te falar e isso fica ainda melhor pessoalmente, e sempre dizer te amo, te amo, te amo... Parabéns minha filha. Parabéns também para a sua mãe! Feliz vida!", continuou.

Clara é neta do cantor Chico Buarque, por parte de sua mãe, Helena. Confira a postagem de Carlinhos Brown abaixo.