Carlinhos Brown compartilha foto do filho, que completou 3 anos de idade

O músico Carlinhos Brown e família no aniversário de 3 anos do filho Foto: Instagram/@carlinhosbrown

O músico Carlinhos Brown usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos do filho Daniel, que completou três anos neste domingo, 13.

O pequeno é fruto do relacionamento do cantor com Danielle Barvanelle, que também é mãe de Maria Madah.

"Hoje meu príncipe completou 3 anos e eu sou grato a Deus pela oportunidade de viver esse momento. Feliz aniversário Daniel, te amo meu filho", escreveu Carlinhos Brown na série de fotos que publicou no Instagram.

O técnico do The Voice Brasil foi casado com Helena Buarque de Holanda, filha de Chico Buarque, e Marieta Severo. Com a atriz, ele teve quatro filhos: Francisco, Clara, Cecília e Leila. Carlinhos Brown também é pai de Miguel e Nina, frutos de relacionamentos anteriores.