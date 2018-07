Carlinhos Aguiar agradece apoio dos fãs: 'Obrigado pela força, tô na luta'

Carlinhos Aguiar no 'Jogo dos Pontinhos'. Foto: Reprodução de cena/SBT

Após um vídeo de Silvio Santos batendo a porta na cara de Carlinhos Aguiar ser divulgado nas redes sociais e causar comoção nos internautas, o humorista agradeceu pelo carinho. Carlinhos foi demitido do SBT no começo desta semana, após participar do Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos por nove anos.

Em uma publicação no Instagram de seu filho, Caique Aguiar, Carlinhos diz que ficou muito feliz com a comoção dos fãs. "Eu quero agradecer pra caramba essa força que vocês estão me dando, é muito bom saber que a gente tem pessoas como vocês desse lado", disse ele.

"Muito obrigado mesmo. Eu tô na luta, obrigado pela força e continuem dando força porque eu preciso. Fiquem com Deus, porque só voces pra me deixarem dessa forma, sorrindo, porque vocês são o mais importante para mim", completou.