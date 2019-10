Carla Vilhena apaga mensagens com críticas a Maju Coutinho e pede desculpas

As jornalistas Carla Vilhena e Maju Coutinho. Foto: Instagram/@carlavilhenaa/Fábio Rocha/Globo

Carla Vilhena decidiu apagar uma publicação que fez no Twitter nesta segunda-feira, 28, criticando a cobertura sobre a morte do diretor Jorge Fernando, durante a apresentação do Jornal Hoje, na TV Globo, conduzido por Maju Coutinho. Além disso, a ex-funcionária da emissora disse que a repórter Raquel Honorato “precisa de uma fono urgente”.

Jorge Fernando morreu aos 64 anos, vítima de aneurisma. Carla Vilhena não trabalha mais da Globo desde janeiro de 2018, quando pediu demissão após 34 anos.

Após a repercussão negativa da crítica a Maju, a jornalista publicou um pedido de desculpas.

“Cometi um erro de avaliação. O que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E a Maju, desejo mais sucesso”, escreveu Carla na madrugada desta terça-feira, 29.

Maju ainda não se manifestou sobre o assunto. Ela assumiu a bancada do Jornal Hoje no fim de setembro, no lugar da jornalista Sandra Annenberg.

Veja o pedido de desculpas de Carla Vilhena a Maju Coutinho:

Postagem de Carla Vilhena, que pediu desculpas pelas críticas que fez a jornalista Maju Coutinho. Foto: Twitter/@carlavilhenaa

Muitos seguidores de Carla Vilhena estranharam a manifestação da jornalista com as críticas à ex-colega de emissora.

“Na boa, nunca vi esse tipo de comentário com outros jornalistas”, escreveu uma internauta. “Dicas e críticas construtivas são feitas no particular. Do contrário, é somente uma forma de ‘se aparecer’ ou tentar humilhar alguém na web”, comentou outro seguidor.

Você foi muito deselegante nos comentários! Quer ajudar mesmo? Elogia em público e critique no reservado! Valeu Maju, você pode melhorar sim mas, está indo muito bem! Parabéns!!!????? — Jeane Cunha Chagas?????????????? (@JeaneCunhaChag2) October 29, 2019

Dicas e críticas construtivas são feitas no particular. Do contrário, é somente uma forma de "se aparecer" ou de tentar humilhar alguém na web. ?? — Weigless Camargo (@weigless) October 29, 2019

Na boa nunca vi esse tipo de comentário com outros jornalista coitada da Maju em ter que lidar com isso todos os dias. Aff dica se dar diretamente pra pessoas joga no Twitter não e dica — Nega May (@NegaMay1) October 29, 2019

Para um dos internautas que questionaram se a crítica não poderia ter sido feita diretamente a Maju, por mensagem ou telefonema, Carla Vilhena foi enfática: “Sou apresentadora desde os tempos do telex. Se eu não puder comentar o que vejo na TV, isso não valeu de nada. Quanto a telefonar e falar com os profissionais de uma emissora, deixa isso pro chefe dela. Eu só dou dicas”, escreveu.

Sou apresentadora desde os tempos do telex. Se eu não puder comentar o que vejo na TV, isso não valeu de nada. Quanto a telefonar e falar com os profissionais de uma emissora, deixa isso pro chefe dela. Eu só dou dicas. — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) October 28, 2019

Entenda a polêmica

Carla Vilhena usou o Twitter para criticar a cobertura jornalística sobre a morte do diretor Jorge Fernando durante o Jornal Hoje desta segunda, 28.

"Sobre matéria da morte de Jorge Fernando: por mais que ele tenha sido divertido em vida, está morto. Repórter, não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase 'o corpo do diretor...'", escreveu Carla, sem citar nomes, mas fazendo referência a Maju e à repórter Raquel Honorato.

Depois da publicação, Carla Vilhena recebeu diversos comentários defendendo e criticando a postura dela. “Carla, não acharia melhor repassar a dica em off? Eu mesmo entendi que você quis queimar o filme da colega abertamente por aqui”, escreveu um internauta. Já outra pessoa analisou: “Você está correta. Não sei quem é a repórter, mas o tom estava alto e a apresentação do jornal está horrorosa”. Sobre isso, Carla escreveu: “Não diria isso. Maju é linda e carismática, mas muita água tem que rolar para alguém ficar seguro na apresentação de um jornal ao vivo. Já a repórter precisa urgente de fono”.

Carla Vilhena fez duras críticas sobre a cobertura da morte do diretor Jorge Fernando. Após repercussão negativa, apagou os tweets e pediu desculpas. Foto: Twitter/@carlavilhenaa

Além da postagem com a crítica, Carla Vilhena tentou sustentar seu ponto de vista respondendo a seguidores no Twitter.

“Já me incomodou o berreiro da repórter, em seguida o mal contido riso fez o resto do serviço. Eu optaria por uma reação mais discreta. É isso que ensino pros meus alunos. Menos é mais”, respondeu a um seguidor que discordou do comentário dela.