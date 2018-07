Carla Perez fala após ser multada no carnaval de Salvador: 'humilhação'

Carla Perez comandou o bloco infantil Algodão Doce em Salvador Foto: Alfredo Filho/ Secom PMS

Carla Perez usou o Instagram nesta quarta-feira, 1, para falar sobre as duas multas que recebeu da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador. O bloco Algodão Doce comandado pela ex-dançarina do É o Tchan foi autuado no sábado, 25, e no domingo, 26, por ultrapassar o limite de decibéis permitido por lei.

"Noticiaram que eu queria o som do trio elétrico muito alto e isso é mentira! O que eu simplesmente quero é um som justo! Essa não foi a primeira vez que sofro tal humilhação, e não vou admitir tal desrespeito! Milhares de pessoas são testemunhas do ocorrido", escreveu Carla Perez na rede social.

Veja a íntegra do desabafo:

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, no sábado o bloco estava emitindo 97 decibéis de som, acima do limite de 80 permitidos para agremiações infantis. A nota da secretaria informa que a equipe de fiscalização entrou em contato com os responsáveis pelo bloco, que se recusaram a baixar o volume do som. “Inclusive, a própria Carla Perez avisou que o trio podia ser multado, mas que o som não seria baixado. Esse volume é determinado por conta da segurança auditiva das crianças”, disse o titular da secretaria, Marcus Passos.

No domingo, o bloco que desfilou no circuito Osmar (Campo Grande) estava emitindo 109 decibéis. A multa varia de R$814,62 a R$135,6 mil, de acordo com a quantidade de decibéis e no caso do Algodão Doce o valor foi dobrado devido a reincidência.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador informou que seis trios foram autuados nesse carnaval por som alto. Conforme prevê decreto municipal, a quantidade de decibéis emitidos pelos trios é medida a partir de uma distância de cinco metros do veículo e a uma altura de um metro e meio do chão, com o uso de decibelímetros calibrados e certificados.