Carla Perez e Jacaré, do É o Tchan, se reencontram e dançam em show; assista

Carla Perez e Jacaré, do É o Tchan, dançaram juntos no show de Xanddy. Foto: Instagram/@carlaperez

Carla Perez e Jacaré, ex-dançarinos do grupo É o Tchan se reecontraram e dançaram juntos no show do cantor Xanddy, nos Estados Unidos. A ex-dançarina compartilhou um vídeo no Instagram nesta segunda, 11, onde aparece ao lado de Jacaré no palco do show do marido.

"Mais um Xanddy Samba Summer dos sonhos. Meu amor, Xanddy, te amo. Sou sua fã. Jacaré, meu irmão, não pode deixar de ter esse encontro mágico, né? Amamos você e sua linda família", escreveu Carla na publicação.

Os dois trabalharam juntos no É o Tchan pelo período em que a ex-dançarina fez parte do grupo, entre 1995 e 1998. Ela retornou para um reencontro entre 2004 e 2005, enquanto Jacaré permaneceu de 1995 até 2006.