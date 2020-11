Carla Perez comemora 43 anos ao lado da família: ‘Estou muito emotiva’

Carla Perez celebra o aniversário de 43 anos com fotos ao lado da família Foto: Instagram/ @carlaperez

Carla Perez completou 43 anos nesta segunda-feira, 16, e comemorou a data especial ao lado da família. A ex-dançarina da banda É o Tchan compartilhou uma foto agradecendo por mais um ano de vida.

Em publicação no Instagram, ela postou diversos cliques com o marido Xanddy, da filha, Camilly Victoria, que estava com o namorado, Red Rum, e do filho, Victor Alexandre, também com a namorada Jarline Batista.

"No dia de hoje só quero agradecer! #GRATIDÃO A Deus por mais um ano de vida, por todos os sonhos até aqui realizados, oportunidades e por todas as pessoas colocadas em minha vida!”, escreveu Carla.

Emocionada, Peres ainda agradeceu o carinho dos amigos e fãs: “Tu és fiel, Senhor! #NuncaFoiSorteSempreFoiDeus. #4ponto3 PS: Obrigada a todos pelas lindas mensagens! Estou muito emotiva, não vale ficar me fazendo chorar!", finalizou.

Diversos foram os comentários desejando felicitações a dançarina. “Deus abençoe Carlinha..muita saúde, saúde e mais saúde”, disse o cantor Leo Santana. “Parabéns cumadi! E que venham muitos e muitos anos de infinitas bençãos”, comentou Sheila Carvalho.