Carla Diaz, de 'O Clone', comemora participação especial em ‘A Força do Querer’

Carla Diaz fez sucesso há 16 anos com a personagem Khadija Foto: Reprodução de cena da novela 'O Clone' / Globo | Instagram/@carladiaz_

Parceiras na novela O Clone, exibida pela Globo em 2002, a atriz Carla Diaz e autora Glória Perez voltarão a trabalhar juntas em A Força do Querer.

Carla, que interpretou Kjadija quando ainda era criança, foi convidada pela escritora para fazer uma participação especial na novela das 21h. Sua personagem será Carine, rival de Bibi (Juliana Paes).

"Foi muito inesperado [o convite]. Fiquei e ainda estou radiante. Porque é uma honra voltar para a Globo pelas mãos da Glória Perez, a autora que me mostrou para o mundo, já que até hoje O Clone é vendido para vários países”, disse a atriz de 26 anos ao Gshow.

A entrada de Carine na trama ocorre no capítulo desta terça-feira, 15, e Carla mostrou que está ansiosa.

"Estou com um enorme frio na barriga. Entrar no meio de uma novela, de surpresa, dá mais ansiedade, pois o tempo de preparação da personagem é curto”, explicou. “Mas estou confiante e totalmente entregue. Estou fazendo preparação com o Sérgio Penna e aulas de funk com o Rômulo Morada", completou a atriz.