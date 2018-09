Cardi B se pronuncia após postagem transfóbica em seu Facebook

A cantora Cardi B se pronunciou após uma postagem ofensiva a transsexuais ter sido feita em seu perfil oficial e verificado no Facebook.

Na imagem publicada, um boneco desenhado aparece olhando por uma janela ao lado da frase: "Eu espero que ninguém veja este trans deixando minha casa". Emojis com carinhas dando risadas, chorando e um de caveira acompanharam a foto.

Não demorou até que diversas críticas passassem a ser feitas, acusando Cardi de transfobia.

"Chegou à minha atenção que postagens ofensivas estavam sendo feitas no que costumava ser minha página de Facebook. No último um ano e meio um ex-membro do time tem sido o único com acesso à conta", escreveu Cardi em seu Twitter.

A conta da cantora é oficial e verificada, contando com mais de 6 milhões de seguidores no Facebook.

Confira a publicação abaixo:

It's come to my attention that there have been offensive posts made on what used to be my Facebook page. For the past year and a half a FORMER team member has been the only one with access to the account.