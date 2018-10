Cardi B se entrega à polícia após queixa de agressão em boate de Nova York

Cardi B saindo da delegacia em Nova York. Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Cardi B se entregou à polícia nesta segunda-feira, 1º, em Nova York, onde ela foi presa e acusada por duas contravenções após uma briga em uma casa noturna em agosto. A polícia do 109º distrito do Queens acusou a rapper de agressão e imprudência, segundo o Departamento de Polícia de Nova York.

Ela foi liberada e será ordenada a comparecer perante as autoridades em uma data posterior. O fato ocorreu em 29 de agosto no Angels Strip Club no Queens, em Nova York. De acordo com um porta-voz da NYPD, Cardi B jogou uma cadeira que atingiu um "alvo não intencional".

"Nós não temos nenhuma evidência de que ela feriu alguém no clube naquela noite", disse Jeff Kern, advogado de Cardi à NBC News. "Nós esperamos que o problema seja resolvido rapidamente".

O TMZ publicou os primeiros detalhes sobre o caso, que supostamente envolveu membros da equipe da cantora. A Polícia disse à Associated Press que também foram jogadas garrafas e dois bartenders foram atingidos durante a briga, que pode ter sido por uma disputa romântica.

O advogado Joe Tacopina, que representa os dois bartenders, disse em um comunicado que "Cardi B ordenou e cometeu ataques violentos contra os meus clientes, e está sendo chamada a responder por seus crimes na Justiça. Aparentemente, ela acha que seu status de celebridade a coloca acima da lei. Mas a realidade está se instalando, já que a Justiça não se importa se o nome dela é Cardi B ou Carly B, e agora ela responderá pelos crimes".

No último fim de semana, Cardi fez uma de suas maiores performances solo desde que deu à luz, em julho, de uma menina fruto do relacionamento com seu marido, o rapper Offset. Ela cantou vários hits de seu último álbum no Global Citizen Festival no sábado a noite no Central Park. O festival, que também contou com performances de John Legend e Janet Jackson, foi interrompido quando uma das pessoas que estava na plateia pisou em uma garrafa, que causou um barulho e uma grande confusão em massa.

A carreira da rapper do Bronx tem disparado no último ano. Seu álbum de estreia, Invasion of Privacy, estreou rapidamente na Billboard 200 logo após o lançamento, em abril. Ela revelou sua gravidez durante uma performance no Saturday Night Live. E ela ainda participa de uma músicas mais tocadas da Billboard no momento, a Girls Like You, do Maroon 5.