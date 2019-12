Cardi B se apresenta em tribunal sobre briga e look chama atenção

Rapper Cardi B chega ao tribunal no Queens, em Nova York. Foto: Angela Weiss / AFP

Cardi B compareceu a uma audiência em um tribunal de Nova York, nesta terça-feira, 10, para mais uma etapa do caso em que é acusada de tentativa de agressão. Ao chegar ao local, a rapper chamou atenção pela roupa que usava.

Vencedora do Grammy, a artista ostentava um casaco preto com penas e uma longa cauda, além de um chapéu da mesma cor de abas largas. As unhas extremamente longas em um tom de verde também foram destaque.

Cardi B chegou à corte, no Queens, onde enfrenta acusações criminais decorrentes de uma briga, em agosto de 2018, em uma boate de Nova York.

Look da cantora chamou atenção ao chegar para a audiência no tribunal. Foto: Mark Lennihan/AP Photo

A sessão do tribunal se concentrou nos esforços dos advogados dela para obter acesso às mensagens de mídia social das supostas vítimas.

"Acreditamos que ela é inocente e por isso estamos investigando todos os aspectos", disse o advogado Drew Findling após a aparição no tribunal. A cantora não se manifestou na ocasião e em junho deste ano já tinha se declarado inocente.

Segundo a polícia, Cardi B e sua equipe discutiram com um barman no Angels Strip Club em 2018. O caso teria gerado brigas que envolveram garrafas e causaram ferimentos leves nela e em outro funcionário do local.