Cardi B lança seu novo single, ‘WAP’, junto com clipe; assista

As rappers Cardi B e Megan Thee Stallion fizeram uma live para falar sobre a parceria Foto: YouTube / Reprodução

Cardi B lançou nesta sexta-feira, 7, o seu mais novo single, WAP. A música, divulgada junto com um novo clipe, é uma parceria com a também rapper Megan Thee Stallion. No YouTube, o vídeo já conta com mais de 11 milhões de visualizações.

O clipe mostra Cardi B e Megan andando por uma luxuosa mansão, passando por cômodos com várias temáticas e visuais diferentes. Também aparecem no vídeo várias personalidades, incluindo as cantoras Rosalía e Normani e a influenciadora Kylie Jenner.

Em uma transmissão ao vivo na madrugada entre os dias 6 e 7 de agosto, Cardi B falou sobre os rumores de que teria encerrado o contrato com sua gravadora e por isso não estava lançando mais músicas. “Eu não tinha lançado uma música há nove meses, as pessoas estavam falando que minha gravadora tinha me afastado, não foi nada disso", esclareceu ela.

“Eu não sentia, em relação à música e à minha criatividade, que estava satisfeita com o que estava fazendo”, explicou a cantora. Ela revelou que trabalhou com várias versões da música até que ela ficasse satisfeita com o resultado, e que não queria que ninguém a apressasse para lançar algo.

A rapper lançou seu primeiro álbum, Invasion of Privacy, em 2018 e também produziu alguns singles em 2019, mas ainda não há previsão de lançamento de seu segundo álbum. Enquanto isso, Cardi B faz sucesso nas redes sociais, e já rendeu vários memes com suas reações à pandemia do novo coronavírus e até a alguns cantores brasileiros.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais