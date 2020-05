Cardi B faz tatuagem das costas até as pernas e compartilha imagens nas redes sociais

A rapper americana Cardi B. Foto: Instagram/@iamcardib

Cardi B passou os últimos meses em um projeto pessoal e estético: fazer uma gigantesca tatuagem no corpo, que começa no pescoço, passa pelas costas e vai até o fim da perna.

Neste sábado, 23, a rapper americana decidiu compartilhar a realização com os seguidores no Instagram, publicando vídeos e fotos da arte.

“Aqui está! Isso demorou vários meses, mas finalmente está terminado. Essa é a minha tatuagem das costas”, escreveu na legenda da imagem.

O tatuador responsável pelo trabalho foi Jamie Schene.

Assista ao vídeo:

Em meados de março, Cardi B fez um desabafo nas redes sociais sobre o novo coronavírus. “Eu estou com medo! Estou com um pouco de medo”, declarou na ocasião.

O vídeo desesperado da rapper americana virou meme e o DJ iMarkkeyz divulgou um remix produzido com a fala de Cardi B, que no Brasil chegou a ser chamado de ‘hit do coronavírus’.