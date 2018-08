Cardi B confirma que se casou com Offset há meses: 'Eu disse sim, sem vestido ou aliança'

Offset e Cardi B. Foto: Deidre Schoo/The New York Times

Em abril, Cardi B anunciou que está grávida pela primeira vez de seu noivo, o rapper Offset. Entretanto, ela manteve em segredo que os dois já estão casados há meses. Nesta segunda-feira, 25, o TMZ divulgou uma certidão de casamento de Cardi e Offset de setembro do ano passado.

O casamento foi registrado no condado de Fulton, na Georgia, Estados Unidos. Na certidão, constam os nomes de registro dos artistas, que são Belcalis Almanzar e Kiari Kendrell Cephus. Após a revelação do site, Cardi usou seu Twitter para confirmar a notícia e explicar por que manteve o segredo.

"Há tantos momentos que eu compartilho com o mundo e há momentos que eu quero guardar para mim! Me casar foi um desses momentos. Nosso relacionamento era tão novo, e terminamos, e voltamos, e tínhamos muito a crescer, mas nós estávamos tão apaixonados que não queríamos perder um ao outro", escreveu a cantora.

"Foi uma manhã em setembro, em que nós acordamos e decidimos nos casar. Eu disse sim, sem vestido, maquiagem ou aliança. Eu aprecio e amo meu marido tanto tanto por ele ainda querer me dar um momento especial que toda garota sonha, então ele se ajoelhou e colocou um anel no meu dedo, ele fez isso por mim! Bem, agora que vocês meteram o nariz nisso, ao menos vocês podem parar de dizer que eu engravidei fora do casamento", concluiu.

Em outubro, Offset pediu Cardi em casamento publicamente – mesmo que os dois já estivessem casados. O casal anunciou que estava namorando em fevereiro de 2017, após compareceram ao Super Bowl juntos.