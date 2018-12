Cardi B e Offset se separam após um ano de casados

Cardi B e Offset não estão mais juntos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Após pouco mais de um ano de casados, os rappers Cardi B e Offset não estão mais juntos. O anúncio da separação foi feito pela própria cantora na madrugada desta quarta-feira, 5, com a publicação de um vídeo no Instagram.

“Eu estava tentando fazer as coisas darem certo com o pai da minha filha. Nós somos ótimos amigos, ótimos parceiros de negócios e temos muito amor um pelo outro. As coisas não estavam dando certo há um bom tempo. Não é culpa de ninguém, mas não estamos mais juntos”, revelou.

Cardi B e Offset se casaram secretamente em setembro de 2017, mas contaram ao público apenas em junho de 2018. No mês de julho, a cantora deu à luz Kulture, sua primeira filha.

Veja o pronunciamento de Cardi B: