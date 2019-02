Cardi B é a primeira mulher a ganhar Grammy de Melhor Álbum de Rap e dedica a Mac Miller

Cardi B recebe o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards 2019. Foto: Robyn Beck / AFP

Cardi B se consagrou no último domingo, 10, ao faturar o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards com Invasion of Privacy (“Invasão de Privacidade”, em português). A rapper foi a primeira mulher a vencer nessa categoria.

A artista subiu ao palco acompanhada do marido Offset, de quem se separou brevemente no final do ano passado. Emocionada, recebeu o prêmio e discursou. “Eu não consigo respirar. Eu só quero dizer obrigada a todos que estavam envolvidos”, disse em um trecho.

No Instagram, Cardi B comemorou a vitória e a dedicou ao rapper Mac Miller, morto em setembro de 2018 e que também concorreu na categoria. “Eu li em um artigo que a família de Mac Miller disse que, se ele não ganhasse, eles queriam que eu ganhasse, então estou dividindo esse Grammy com você, filho da p***. Descanse em paz”, vibrou.

Em outra publicação, compartilhou a notícia publicada por um veículo norte-americano e escreveu na legenda: “Nós ganhamos a m**** de um Grammy!”.

Assista ao discurso de Cardi B e as publicações em homenagem a Mac Miller: