Cardi B diz que nunca teve babá para a filha porque tinha medo de outros perto dela

Cardi B no tapete vermelho do Met Gala, em 2 de maio de 2022. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Cardi B revelou que nunca contratou uma babá para cuidar de sua filha, Kulture Kiari. Segundo a rapper, ela "não conseguia nem pensar" nisso, porque, com exceção da família, tinha medo de outras pessoas perto dela.

A declaração foi feita em uma entrevista à Vogue Singapura, que foi ao ar na última segunda, 11. Durante a conversa, a artista falou sobre a dificuldade de conciliar a maternidade com a carreira. Além de Kulture, de quatro anos, ela é mãe de Wave, de dez meses. Os dois são fruto do relacionamento com o rapper Offset.

"Poucos artistas tiveram filhos no início da carreira. Eu não tinha nem um disco quando descobri que estava grávida", falou. "Todos estavam nervosos pela minha carreira e meu futuro".

Cardi B disse que achava que contrataria uma babá e viajaria por toda parte sem problemas, mas não foi isso que aconteceu. Ela contou que, além de Offset, costuma deixar os filhos com a mãe, mas acha egoísta fazer isso o tempo todo.

"Seus pais já viveram a vida deles e já criaram os filhos deles. Eles são mais velhos e não têm a mesma energia de alguém em seus 20 anos. Eu nunca fico longe dos meus filhos porque essa é minha responsabilidade como mãe", afirmou.