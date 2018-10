Cardi B distribui casacos para fãs em Nova York

Cardi B Foto: Brent N. Clarke / Invision / AP

Centenas de pessoas formaram fila em Nova York quando a rapper Cardi B distribuiu casacos de inverno de graça na quinta-feira, 18.

Nascida no Bronx, a rapper se encontrou com moradores e fãs na tarde de quinta-feira na Marlboro Houses, no Brooklyn, durante uma brusca queda no tempo.

A cantora de 26 anos também deu balões e bolo para comemorar seu recente aniversário, ocorrido em 11 de outubro.

Cardi B diz que se importa muito com crianças e com a comunidade e sente que é importante dar um bom exemplo.