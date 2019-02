Cardi B desabafa sobre depressão pós-parto: 'Não achava que iria acontecer'

A rapper Cardi B. Foto: Instagram/@iamcardib

Cardi B no clipe de Money amamentando um bebê pode até passar a imagem de uma mulher empoderada e segura de si, mas a cantora revelou que enfrentou uma depressão após o nascimento de sua primeira filha, Kulture, em julho do ano passado.

"Era muito difícil. Quando eu dei à luz, o médico me falou sobre [depressão] pós-parto e eu fiquei: 'Bom, eu estou me saindo bem, não acho que isso vai acontecer'. Mas do nada, o mundo estava pesando em meus ombros", descreveu em entrevista à edição de março da revista Harper's Bazaar.

À época, Cardi B estava participando como convidada especial da turnê 24K Magic Tour, de Bruno Mars, e decidiu largar os shows para se dedicar à filha. Ela começou a sentir-se melhor alguns meses depois, mas continuou recusando ajuda de qualquer profissional, confiando os cuidados da filha apenas à família.