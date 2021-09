Cardi B dá à luz segundo filho com Offset

A rapper americana Cardi B, o marido Offset e o segundo filho do casal Foto: Instagram/@iamcardib

Cardi B deu à luz segundo filho com o marido, Offset. Uma foto do casal segurando o bebê foi compartilhada no perfil oficial da rapper americana nas redes sociais nesta segunda-feira, 6.

Na legenda da imagem está escrita a data '4 de setembro de 2021', dando a entender que foi neste dia que a criança nasceu.

O nome do filho do casal ainda não foi revelado.

A notícia da gravidez de Cardi B foi dada há apenas três meses, durante a premiação BET Awards. No final da apresentação de Offset no evento, a cantora subiu ao palco e exibiu o macacão preto que estava usando, com transparência, que mostrava a barriga de grávida.

O termo "Cardi B grávida" foi o mais comentado nas redes sociais na ocasião.

Cardi B e Offset são pais de Kulture Kiari Cephus, de 3 anos. O músico também é pai de Jordan Cephus, de 11 anos, e dos gêmeos Kalea Marie Cephus e Kody Cephus, de 6.